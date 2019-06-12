قال الاتحاد الأوروبي، إن الاعتداء على مطار أبها السعودي، عمل استفزازي يهدد الأمن الإقليمي وجهود الأمم المتحدة في اليمن، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.