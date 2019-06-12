"التضامن الاجتماعي": 83% من "عمالة الأطفال" في القطاع الريفي

قالت سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لآخر إحصاء أجرته مصر في 2010، وصدر في 2011، فإن عمالة الأطفال تبلغ مليون و600 ألف طفل عامل، مشيرة إلى أن مصر تحتاج حاليا لمسح شامل حديث.

وأضافت الألفي، خلال احتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أن الإحصائية أوضحت أن 83% من الأطفال العاملين يعملون في القطاع الريفي، وأن ثلثي هذا العدد من الذكور، موضحة أنه لا بد أن نسلط الضوء على أنه "لا لعمل الأطفال"، ونؤكد أن المكان الطبيعي للطفل لابد أن يكون في المدرسة.

وأشارت إلى أن عمل الطفل يعوقه عن تنمية مهاراته، ويدمر مستقبله، مضيفة أنه وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الطفل في المادة 32، فإنه من حق الطفل حمايته من الاستهلاك الاقتصادي، مؤكدة أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية.

وأكدت أن دور الوزارة لا يقتصر على مساندة الأطفال العاملين فقط، وإعادتهم للتعليم، بل الوقاية من الدخول لسوق العمل، وذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة، والذي ترصد الدولة له نحو 14مليار جنيه سنويا، مؤكدة أن 72% من المستفيدين في البرنامج من الوجه القبلي، ومن أهم أدوار الوزارة هو تحسين مستوى المعيشة، وإغلاق منابع عمل الأطفال.

وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك نحو 16 مركز لرعاية الأطفال العاملين، مهمتهم هي سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم للتعليم.

وناشدت الألفي، منظمة العمل الدولية بتبني مسح جديد خاص لمصر، وتوحيد واستثمار الجهود.