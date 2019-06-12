استقبل مستشفى الدلنجات في البحيرة، اليوم، طالبة مصابة بتسمم، إثر تناولها قرص من حبوب حفظ الغلال القاتلة، وتم تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بورود إشارة من مستشفى الدلنجات، بوصول (سوزان ع.- 15 عامًا- طالبة مقيمة بدائرة المركز)، مصابة بتسمم فسفوري، وحالتها مستقرة بعد عمل غسيل معوي لها، وتم تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود، وتم حجزها تحت الملاحظة.

بسؤال والدتها "شهيرة م."، قررت تناولها قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال، ولم تعلل سبب ذلك ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.