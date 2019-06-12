أعلنت سوريا، اليوم، أن دفاعاتها الجوية تصدت لـ«عدوان إسرائيلى» وأسقطت «عدداً من الصواريخ» فى جنوب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا). وقالت الوكالة إن «وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى تصدت لعدوان إسرائيلى بالصواريخ على تل الحارة فى المنطقة الجنوبية، وأسقطت عدداً منها»، مضيفة أن «الهجوم وقع على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان».

"الخارجية" الروسية: "واشنطن" تعوق جهود "الأسد" للتسوية

وأشارت الوكالة إلى أن «الأضرار اقتصرت على الماديات ولا توجد أى خسائر بشرية». وأعلن نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم، أن «واشنطن تواصل الضغط على الرئيس السورى، بشار الأسد، كى تعوق جهوده بشأن تطبيع الوضع فى البلاد». وقال «ريابكوف»، لوكالة أنباء «سبوتينيك» الروسية، تعليقاً على توسيع العقوبات الأمريكية ضد سوريا: «الأمريكيون غير راضين عن الوضع عندما تنجح الحكومة الشرعية فى دمشق فى القيام بعمل متعدد الجوانب من أجل الاستقرار».

وقال المبعوث الأمريكى إلى سوريا، جيمس جيفرى، مساء أمس، إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط اقتصادياً لتحقيق أهدافها، تعقيباً على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد 16 شخصاً وكياناً على علاقة بالأزمة السورية.