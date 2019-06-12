قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك مسؤولية واضحة على المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث يجب مواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن ومحاولة أطراف معروفة لتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية وتكريس فوضى الميليشيات وحرمان الشعب الليبي من السيطرة على مقدراته.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التونسي والجزائري، أنه يجب العمل على كل المستويات لدعم التسوية في ليبيا ومواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلًا وموضوعًا، ومواجهة بعض الأطراف التي لم تمانع في الاستقواء بأطراف أخرى لا تمانع في تهريب الموارد النفطية الليبية للخارج.