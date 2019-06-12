قالت المطربة السورية وعد، إنها تّعيش في مصر منذ عام 2008، كما أن ابنها "عيسى" مصري، موضحة أن مصر بلد ليس فقط للمصريين والسوريين بل للدنيا كلها، "صدق اللي قال عليها أم الدنيا"، على حد قولها.

وأضافت "وعد"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، أن كل من أساء لسوريا على مواقع التواصل الاجتماعي من مصر شيء يخصه فقط، وبقوله "خليك في حالك"، موضحًا أن مصر بلد الأمن والأمان.

وتابعت: "أنا بشكل عام ضد العنصرية، وبحارب العنصرية على طول، بس مصر أم الدنيا وخلي اللي يتكلم يتكلم".