تشغيل 20 أتوبيس نقل عام لربط الشروق بالقاهرة

أكد اللواء رزق علي، هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وافق لجهاز مدينة الشروق بترخيص 20 أتوبيسا للعمل داخل مدينة الشروق وخارجها وذلك لربط مدينة الشروق بالقاهرة والتسهيل على المواطنين لسهولة الانتقال بين العاصمة والشروق.

وأكد رزق فى بيان، أن محافظ القاهرة وافق على تشغيل خط أتوبيس هيئة النقل العام من مدينة الشروق – طريق السويس – رابعة العدوية – كلية البنات اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وأشار إلى انتظام خطوط أتوبيسات هيئة النقل العام التى تعمل حاليا وتربط مدينة الشروق مع كل من ميدان عبدالمنعم رياض، والشروق – دوران شبرا، علاوة على انتظام خط مينى باص نقل جماعى (الشروق – حدائق القبة) مع زيادة عدد المينى باص العاملة على هذا الخط.