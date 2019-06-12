تشغيل 20 أتوبيس نقل عام لربط الشروق بالقاهرة

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مأساة الطفلة "نغم".. عذبها زوج أمها حتى الموت بسبب التبول اللإارادي

مأساة الطفلة "نغم".. عذبها زوج أمها حتى الموت بسبب التبول اللإارادي

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"الملك صلاح" لقب جديد يتحدى "الدون" و"السلطان"

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رئيس "الهيئة السورية للاجئين": عُشر لاجئي العالم موجودون في مصر

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