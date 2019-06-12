شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة متابعة رؤساء الوحدات المحلية أعمال الإدارات الصحية بنطاق مراكزهم، خاصة جهود مكافحة الأمراض المتوطنة ووحدات الملاريا لمكافحة ومجابهة أمراض الصيف، وما يتسبب عن انتشار البعوض والقوارض والحشرات الناقلة للأمراض من تأثير سئ على الصحة العامة.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة وردم البؤر وتجمعات المياه والمستنقعات التي تعد بيئة خصبة لتكاثر لتلك الحشرات الناقلة للأمراض، مع مراجعة البلاعات وتطهير جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية للحد من القوارض والثعابين مع بداية فصل الصيف، ومراجعة الأمصال والتطعيمات اللازمة للمواطنين بالمستشفيات العامة.

جاء ذلك خلال جماع المحافظ، اليوم، برؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات الإيرادات والشؤون القانونية والمالية والإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد.

وبحث المحافظ، آلية تعظيم إيرادات وتنمية موارد المحافظة وموقف التقنيين وإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة، وما تم من إزالات وموقف المناطق العشوائية بدائرة المحافظة والموقف التنفيذى من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، مؤكدا ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية، خلال 48 ساعة، بوضع لافتات على الأراض أملاك الدولة التى لم يلتزم أصحابها بتسديد المبالغ المستحقة عليهم طبقاً للقانون 144، وتم توجيه إنذار أول وثانى لهم، على أن تتضمن تلك اللافتات أن الأراضى تم مصادرتها لمجالس المدن لصالح الدولة وعلى واضعي اليد عليها التوجه لتسليمها، مشيراً إلى إنه فى حالة قيام واضعي اليد بسداد 15% من قيمة الأرض سيتم وقف الحجز الإدارى، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وتأكيد هيبة الدولة علي أملاكها.