قالت الفنانة صابرين إنها قررت المغامرة بالظهور في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بسبب مشاركتها في أعمال فنية ثقيلة على مدار 20 عاما "كنت بلعب على أعصابي 20 سنة وقلت لأ أنا عايزة أفك وشاركت في المسلسل لأنه حولني لطفلة وأنا بتفرج".

وأضافت "صابرين"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها شعرت بنجاح المسلسل عندما ذهبت في إحدى المرات إلى مول تجاري ووجدت الأطفال يشاورون عليها ويتخاطفونها فيما بينهم ويقولون: "أم علاء أهي"، موضحة أن ذلك الأمر قد أخجلها كثيرا لعدم حدوث ذلك الأمر معها من قبل "أنا اتكسفت والأطفال كانوا بيتعاملوا معايا على إني بتاعتهم واكتسبت جمهور جديد مفيهوش مناورة ولا مجاملة.. جمهور صادق".