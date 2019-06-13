نظمت قائمة الإصلاح المنافسة في انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، المقرر انعقادها السبت المقبل 15 يونيو، اجتماعا مع تجار مركز ومدينة فايد، أمس.

وأكد أعضاء القائمة، خلال اللقاء الذى عقد بمدينة ومركز فايد، عزمهم تبني القضايا الحيوية للتجار وحل مشاكلهم، مؤكدين أن الغرفة التجارية بمثابة نقابة للتجار، وأن لها من الأهمية ما لا يقل عن الأجهزة الشعبية.

وأعلنوا مجددا سعيهم لعمل فرع للغرفة التجارية بكل مركز من مراكز المحافظة، وتوفير فرص عمل لشباب الإسماعيلية بالمنطقة الصناعية الجديدة.

وتضم قائمة الإصلاح لانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، كل من: إبراهيم خميرة، خالد الجداوي، أيمن حنك، أحمد حامد غنام، عبدالله مفتاح، محمد فرج الله، وسليمان رشاد.