قال عصام الصغير، رئيس الهيئة العامة للبريد، إن بعض المواطنين وخاصة في القرى يتركون دفاتر توفيهم وكذلك الأختام داخل مكاتب البريد نظرًا لوجود قرابة أو علاقة أسرية بين العاملين في المكتب والمواطنين نتيجة الثقة، موضحًا أن هذه الثقة في كلتا الحالات في مخالفة لكل القواعد.

وأضاف "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على قناة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه من الممنوع وجود دفتر البريد داخل المكتب دون صاحبه وكذلك الختم، وهذا ليس تشكيكا في موظفي الهيئة ولكن من أجل الانضباط في العمل، داعيًا المواطنين بعدم ترك الدفاتر لدى الموظفين.

وأشار إلى أن هناك موظفا واحدا فقط في البريد وراء التلاعب في 59 دفتر توفير كانوا في مكتب البريد وكذلك الأختام، حيث إن الموظف أساء استخدام الدفاتر، ورغم أن المواطنين أخطأوا بترك تلك الدفاتر والأختام لدى الموظف إلا أن الهيئة تدخلت وحولت الموظف للتحقيقات وتم تسوية حساباتهم.

وتابع: "فيه 50 ألف موظف في البريد، بيتعاملوا يوميا مع 10 ملايين موظف، ويتعاملون يوميا مع ملايين الجنيهات، فمفيش أشرف ولا أفضل منهم، بس ممكن موظف يسيء استخدام هذه الدفاتر، ودي نسبة 1 من مليون".