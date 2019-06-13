اليوم.. بدء فعاليات أكبر تجمع دولي لمنتجي التبغ بالعاصمة البولندية

تشهد العاصمة البولندية وارسو صباح اليوم، انطلاق أكبر تجمع دولي لمنتجي ومصنعي التبغ حول العالم، ضمن فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العالمي للنيكوتين.

ويكتسب المنتدى أهميته من كونه حلقة تواصل تضم كل الأطراف العاملة في صناعة التبغ من علماء وخبراء متخصصين في مجالات الطب والصحة العامة وتصنيع التبغ من كل أرجاء العالم، بالإضافة لعدد كبير من البرلمانيين والأكاديميين وممثلي الشركات الكبرى في صناعة التبغ وجمعيات حماية المستهلك على مستوى العالم.

يتناول المنتدى على مدار ثلاثة أيام عدة ملفات تتعلق بالواقع الحالي لصناعة التدخين، ومستقبل تلك الصناعة في وقت تتجه شركات عملاقة نحو إنتاج منتجات تدخين "أقل ضررا".

ويركز المنتدى على دور منتجات النيكوتين ذات احتماليّة تخفيض الضرر والتي تساعد في الإقلاع عن التدخين، مثل منتجات تسخين التبغ بدلاً من حرقه.

ووفقا لأجندة المنتدى فإن الجلسات سوف تشهد عروضا تقديمية من شركات التبغ العالمية تطرح من خلالها رؤيتها لمستقبل هذه الصناعة، ومن بينها شركة "فيليب موريس" العالمية التي ستعرض استراتيجيتها لـ"عالم بلا دخان".

ويهدف المنتدى الذي يعقد للعام السادس على التوالي، ويحمل هذا العام عنوان "حان الوقت للحديث عن النيكوتين" إلى تقديم فرصة جيدة للاطلاع على أحدث طرق وأساليب خفض مخاطر التدخين عن طريق الالتزام بمعايير الصحة العامة من خلال الجلسات النقاشية والندوات المتخصصة التي تبحث في عدد من القضايا منها توفير بدائل مُرضية للمدخنين البالغين مع مستويات أقلّ من الضرر.