شنت أجهزة مدينة الحوامدية، حملة إشغالات مكبرة لرفع كفاءة الشوارع، بالتصدي لمخالفات المباني وحالات التعدي سواء بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص وكافة مظاهر الإهمال والقضاء على الاشغالات.

وقال الدكتور أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية، إنه تم شن حملة إشغالات مكبرة لضبط الشوارع الرئيسية بعدة مناطق بمدينة الحوامدية من بينها (طريق مصر أسيوط الزراعي - طراد النيل العزبة الشرقية - جمال عبد الناصر - صلاح سالم) تم خلالها مصادرة كميات من معدات ومواد البناء المستخدمة ورفع الإشغالات بها أمام المحلات وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملة تمت تحت إشراف فريق العمل بالمدينة بالاشتراك مع شرطة المرافق برئاسة اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق والنقيب زكريا مرسي قائد شرطة مرافق جنوب والقوة المرافقة لهم مع مدير إدارة الاشغالات.