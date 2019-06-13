صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل تحسبا لإطلاق صواريخ من غزة

عقب إحكام جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، حصاره البحري بفرضه طوقا أمنيا بحريا على قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، دوت صافرات الإنذار في مدينة أشكول الإسرائيلية، شمال قطاع غزة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي.. والتفاصيل قيد الفحص"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أصدر بيان، قال فيه: "في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقرر مساء اليوم، فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر".