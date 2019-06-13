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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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اعتبره العلماء كبيرة تستحق اللعن: إيواء الإرهابي خيانة للدين وللوطن

اعتبره العلماء كبيرة تستحق اللعن: إيواء الإرهابي خيانة للدين وللوطن

تعرف على حالات الإجازات الوجوبية بأجر للأطباء.. لا تستطيع جهة العمل رفضها

تعرف على حالات الإجازات الوجوبية بأجر للأطباء.. لا تستطيع جهة العمل رفضها

أخبار ماتفوتكش| السيسي: تغيير واقع أفريقيا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود 

أخبار ماتفوتكش| السيسي: تغيير واقع أفريقيا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود 

أطباء يحذرون من تناول "الآيس كريم" في درجات الحرارة المرتفعة

أطباء يحذرون من تناول "الآيس كريم" في درجات الحرارة المرتفعة

بالفيديو| "ناسا" تدرب روادها على مناخ القمر في مختبرات تحت الماء

بالفيديو| "ناسا" تدرب روادها على مناخ القمر في مختبرات تحت الماء

جامعات خاصة وأهلية تفتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة ومايعادلها 

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سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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