يعد سعد أردش، واحدًا من الفنانين الرواد في المسرح العربي، الذين ساهموا خلال مسيرتهم الفنية في تقديم المسرح المصري بشكل مختلف، أخرج عددا من العروض المسرحية، كما قام بالتمثيل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

بدأ حياته الفنية عندما قدم إلى القاهرة للدراسة في معهد التمثيل الذي تخرج منه في عام 1950 ليسافر بعد ذلك إلى إيطاليا لدراسة المسرح ويعود بعد ذلك لمصر ويقدم عدة أعمال مسرحية ناجحة.

وكان سعد أردش مكتشفًا للعديد من كبار نجوم السينما والمسرح في مصر، ففي عام 1969، أخرج المسرحية الكوميدية "هاللو شلبي" التي حققت نجاحا كبيرا وكانت بوابة لعبور العديد من المواهب التي أصبحت نجوما فيما بعد.

قدم مسرحية "هاللو شلبي" الفنان محمد صبحي والفنان أحمد زكي لأول مرة في أدوار ثانوية خلال العرض المسرحي، ولكنه ترك انطباعًا جيدًا ساعدهما في مسيرتهما الفنية فيما بعد، وكانت "هاللوا شلبي" البداية الفنية لسعيد صالح ومديحة كامل.

وكان سعد أردش في إخراجه للمسرحية يتمتع بذكاء شديد، فلم يعتمد فقط على الوجوه الشابة في تقديم العرض المسرحي، لأنه ينقصهم الخبرة، فكان الاستعانة بالفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، الذي قدم دور "عنبر" خلال أحداث المسرحية بشكل مميز ومفسحًا المجال أمام الجيل الجديد.

وظل الفنان سعد أردش طوال مسيرته الفنية أستاذا للكثير من الفنانين داخل معهد الفنون المسرحية أو في عروضه المسرحية التي أخرجها وفنان من طراز مختلف، فقدم تمثيليا ما يتجاوز المائة عملا فنيا، وأخرج ما يقارب خمس وعشرين عرضًا مسرحيًا، قبل أن يرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 يونيو عام 2008 بعد صراع مع المرض.