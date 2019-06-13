أصيب 10 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين مركبتي "توك توك"، بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ونُقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "توك توك" بالقرب من نادي "الشبان المسلمين" بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

والمصابون هم: حسن شعبان حسين، سائق "توك توك"، 31 عامًا، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن والأيسر، وشربات صابر عبدالقوي، 35 عامًا، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وصباح عبداللطيف حسين، 40 عامًا، جروح وكدمات متفرقة، وصباح سيد سمير، 35 عامًا، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وسعاد خليفة علي، 40 عامًا، وبدرية عاشور جابر، 40 عامًا، وهدير شعبان سيد، 35 عامًا، وعنايات شعبان سعودي، 49 عامًا، وزيناهم محمد محمد خليل، 45 عامًا، وكمال حسن عبدالقادر، 48 عامًا، مصاب جروح وكدمات متفرقة.

وتبين أنَّ جميع المصابين يقيمون بـ"مركز ناصر"، وأغلبهم يعمل في تجارة الخضروات، وتراوحت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالصدر والبطن وكدمات وسجات بانحاء مختلفة من الجسم.