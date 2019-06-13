ترأس الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، ما تم إنجازه من ملفات بالهيئة، موضحا أنّ إيرادات الهيئة من يوليو 2018 حتى أبريل الماضي بمبلغ 425 مليون، إذ تمّ تحقيق إيرادات خلال أبريل بلغت 75 مليونا و620 ألفا و100 جنيه.

وشهد الاجتماع عرض حصيلة بيع الأراضي ولاية الهيئة من خلال المزايدات العلنية، التي حققت عائدا بمبلغ مقداره 398 مليون جنيه.

ولفتت وزارة الزراعة في بيان عنها، إلى أنّه وللمرة الأولى في تاريخ الهيئة، يتم الموافقة على تغيير الغرض لمساحة 2 س، 8 ط، 242 ف بمنطقة أبورواش في الجيزة إلى نشاط صناعي، ما حقق عائد إيرادات للدولة قدرها 814 مليون جنيه للخزانة العامة، في مقابل تغيير الغرض طبقا لتقدير اللجنه العليا لتثمين أراضي الدولة.

وتابع البيان أنّ الاجتماع شهد اعتماد ملفات الفرز والمشاع واسترداد مساحات لصالح الهيئة قدرها 21.5 س، 12 ط، 104 أفدنة بعدة محافظات، وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصه باستلام هذه المساحات والتصرف فيها طبقا للقواعد المعمول بها بالمزايدة العلنية، سواء بالبيع أو الإيجار، ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي.

وشهد الاجتماع كذلك عرض إنجازات تنفيذ مشروع الزراعة النظيفة المنبثق من المؤتمر الأول للتعاون الزراعي، إذ تم تدريب 203 من مهندسي وفلاحي الإصلاح الزراعي في مديريات الإصلاح الزراعي على التقنيات الحديثة لترشيد استخدام الكيماويات والمياه، لزيادة دخل المزارعين وإنتاج محصول عالي الجودة والكمية.