تنظر محكمة النقض، اليوم، طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في قضية الانضمام لجماعة إرهابية المعروفة بقضية "خلية امبابة".

وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق بإعدام 10 متهمين والسجن المؤبد لـ4 آخرين في القضية قبل أن يطعن المحكوم عليهم على الحكم أمام محكمة النقض. ويطالب المحكوم عليهم في القضية المحكمة بقبول طعنهم، وإلغاء حكم إدانتهم وفقا لمذكرة تضمنت الأوجه القانونية لطعنهم.

وفي حالة رفض محكمة النقض طعن المحكوم عليهم، سيكون الحكم الصادر بحقهم نهائيا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مرة أخرىن وفي حالة قبول الطعن ستصدر محكمة النقض حكمًا جديدًا بشأن المتهمين في القضية.

وتضمن قرار الاتهام في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها من خلال تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة.