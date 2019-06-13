أعلنت مدينة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام 2019/2020.

وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي للمدينة، إنّ المقر الرسمي لمدينة زويل، يستقبل الراغبين من الطلاب وذويهم في الفترة من 15 يونيو وحتى 31 يوليو 2019.

وتتمثل معايير القبول في الجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg، في أنّ يكون المتقدم حاصل على حد أدنى 90% في الثانوية العامة أو ما يعادلها، وعليه اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، وكذا المقابلة الشخصية، ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.

وتشمل تخصصات المدينة، "علوم وهندسة النانو، العلوم الطبية الحيوية، هندسة الطاقة، هندسة البيئة، هندسة الفضاء والاتصالات، وفيزياء الأرض والكون".