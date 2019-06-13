انطلقت فعاليات الجلسة الختامية لاجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، إنّ الجلسة شارك بها 113 عضوا من أصل 128 من أعضاء المجمع، وتغيّب 15 من أعضاء المجمع لظروف المرض وبعض الظروف الاستثنائية.

وكانت اجتماعات لجان المجمع استمرت طوال الأسبوع الحالي، ومن المنتظر أنّ تُنَاقَش خلال الجلسة الجارية، التقارير المقدمة منها.

ويبلغ عدد أعضاء المجمع المقدس 128 عضوًا، وهو يتكون من المطارنة والأساقفة بحكم درجتهم الكهنوتية، إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية بصفتهم الوظيفية، وهو يعد الهيئة الكنسية العليا التي لها سلطة اتخاذ القرارات الكنسية كافةً.