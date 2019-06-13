قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه التقى بشباب مبادرة "ابني بيتك بإيدك - الوادي الجديد"، والتي تهدف لإقامة وحدات سكنية للشباب بسعر التكلفة بمواقع ومساحات متميزة وبدعم من المحافظة، لمساعدة الشباب ومحدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ، أنه وجه خلال اللقاء بوضع خطة زمنية لإثبات جدية التنفيذ والالتزام بها تفاديا للتعرض للغرامات وإنهاء المشروع في حالة التقاعس، كما شدد على مراعاة جودة الإنشاءات والتنسيق مع مديرية الإسكان للمتابعة والإشراف على التنفيذ، باشتراط منع بيع الوحدات كأحد بنود التعاقد، وذلك لمنع المتاجرة بها وإتاحة الفرصة لمستحقيها.