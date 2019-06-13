أصيب، اليوم، 10 أشخاص إثر وقوع حادثي طرق في مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لتلقي العلاج.

ونقلت سيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين المركزي 4 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل بالكيلو 142 طريق "مطروح- إسكندرية" اتجاه مطروح، والمصابين هم: خالد جاد فهمي 16 سنة من قنا، وجمعة محمد إبراهيم 48 سنة من بني سويف، وأحمد محمد الصغير 18 سنة من قنا، وأحمد جابر عبدالفضيل 20 سنة من بني سويف.

ونقلت الإسعاف لمستشفى الضبعة إثر ادعاء حادث إنقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في الكيلو 40 طريق "الضبعة- القاهرة"، اتجاة القاهرة، 6 مصابين، وهم: سهير جمال محمد 40 سنة من بنها، وروداينا إسلام رشاد شندي 7 سنوات من بنها، وزاهية عمرو رشاد شندي 12 سنة من بنها، وحنين عمرو رشاد شندي 6 سنوات من بنها، وحبيبة عمرو رشاد شندي 10 سنوات من بنها، وعمرو رشاد شندي من بنها 45 سنة.