تنظم مركز الكتبجية ودار الكرمة للنشر حفل توقيع ومناقشة رواية "كحل وحبهان"، الصادرة عن "الكرمة" للكاتب عمر طاهر، وذلك بمقر المركز بالمعادي، السبت المقبل في الساعة السابعة مساءً، ويدير الندوة الشاعر أحمد شبكة.

يشار إلى أن "كحل وحبهان" هي الرواية الأولى لطاهر وتدور أحداثها حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب والمراحل التي يمر بها شخص عادي في حياته مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والأصدقاء فتختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله ويكتشف دائما مذاقات وروائح مختلفة.