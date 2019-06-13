أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن.

وقال أبو ستيت، إنه تلقى تقريراً من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بإجمالي صادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 12 يونيو الحالي.

وأشار إلى أن الصادرات بلغت 3 ملايين و654 ألف و942 طنا من المنتجات الزراعية، بزيادة 219 ألف و751 طنا عن نفس المدة من العام الماضي.

ولفت إلى أن من أهم الصادرات الزراعية في هذه الفترة، الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و618 ألف و346 طنا، بالإضافة إلى تصدير 656 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأكد أنه جرى تصدير 229 ألفا و125 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، حيث احتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 ألف و289 طنا، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و475 طنا.

وتابع: احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 15 ألفا و725 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 ألفا و96 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6695 طنا.

بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طنا، فيما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4817 طنا للفلفل و4132 طنا للخيار.

وأشاد وزير الزراعة، بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفارة مصر في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لزيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق، التي تم فتحها.