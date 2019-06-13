كشفت مصادر كنسية، لـ"الوطن" أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وافق خلال اجتماعه اليوم، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على الاعتراف بدير السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب.

ويشرف على هذا الدير، الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والقمص أبوللو الأنطوني.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إنه شارك في الجلسة 113 عضو من أصل 128 عضو من أعضاء المجمع، بينما تغيب 15 من أعضاء المجمع لظروف المرض وبعض الظروف الاستثنائية.

كانت اجتماعات لجان المجمع قد استمرت طوال الأسبوع الجاري، وتناقش خلال الجلسة الجارية، التقارير المقدمة إليها.

ويبلغ عدد أعضاء المجمع المقدس 128 عضوًا، ويتكون من المطارنة والأساقفة بحكم درجتهم الكهنوتية، إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية بصفتهم الوظيفية، وهو يعد الهيئة الكنسية العليا التي لها سلطة اتخاذ القرارات الكنسية كافةً.