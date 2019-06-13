أدانت جمعية "مصريون في حب الخليج"، برئاسة عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بأشد العبارات الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي السعودي، مؤكدين تضامن الشعب المصري والشعوب العربية مع الشعب السعودي فيما يتعرض له من تهديدات من الحوثيين المدعومين من إيران.

وشدد حنفي، على إدانة أي محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، والتي تحتضن قبلة المسلمين، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الصارخ على المنشآت السعودية يمثل جريمة حرب، وتمثل استمرارا للمحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق، بما يدل على مساعي الحوثيين التي باتت مكشوفة للجميع.

وأشاد حنفي ؛ بالغارات الجوية التي شنّتها مقاتلات التحالف العربي، اليوم، على العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، غداة هجوم الأخيرة على مطار "أبها".

واختتم قائلا: ستظل بلاد الحرمين الشريفين في أمن وآمن إلى أبد الآبدين رغم كل المحاولات الفاشلة التي تهدف الى زعزة أمن واستقرار المملكة التي تقودها دولة ايران الشيعية .. وعلينا أن نتذكر جميعا دعوة سيدنا إبراهيم (( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)).