أنعشت موجة الحر، التي تشهدها البلاد، مبيعات المشروبات الطبيعية، كالعرقسوس، التمر الهندي، الدوم، الكركدية، والخروب، بنسبة النصف تقريباً.

قال رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 50%، لكونها أعشاب مغذية تساعد على تلطيف درجة حرارة الجسم، وتقاوم العطش الشديد، مشيراً إلي أن أسعارها لم تتأثر هذا العام رغم الإقبال الكبير عليه.

وعن الأسعار، قال "العطار" إن كيلو العرقسوس سجل 40 جنيهاً، فيما بِيع الكركدية البلدى بـ40 - 50 جنيها والكركدية الأسواني بِيع بـ76، والسوداني بـ60، فيما بِيع الخروب "القرون" بـ40، و"المجروش" بـ16، والتمر الهندي بـ40 جنيه.

ويرصد تقرير اقتصادي لغرفة القاهرة، زيادة الإنتاج المحلي من الكركدية، خلال 5 سنوات ليرتفع من 2.8 ألف طن، ليصبح 6.2 ألف طن بزيادة قدرها 143%، وتتصدر السودان قائمة الدول المصدرة إلى مصر بإجمالي 505.6 ألف جنيه، فيما تستورد روسيا من مصر 10536 ألف طن، وسجل الإنتاج المحلي من العرقسوس 4.5 ألف طن أي بانخفاض نسبته 39% وتعد باكستان في المركز الأول للتصدير إلى مصر بنحو 10233 ألف طن، وتعد ألمانيا من أهم الدول التى تستورد من مصر بنحو 891 ألف طن، وفيما يتعلق بالتمر الهندي فلا يوجد إنتاج محلي في مصر، ويعتمد السوق على الاستيراد، فواردات مصر 298.3 طن وتعد الهند من أهم الدول المصدرة للتمر هندي إلى مصر بقيمة 18452 ألف طن، وتنتج مصر من الخروب 17 ألف طن.