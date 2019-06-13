يستعد فريق عمل فيلم "استدعاء ولي عمرو" لاستئناف تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل، بإحدى القرى السياحية بـ"دهب" لمدة 4 أيام حيث تم تصوير نحو 60% من مشاهد العمل والذي لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.

وتدور أحداث العمل الذي يحمل العديد من الخطوط الدرامية في إطار لايت كوميدي اجتماعي يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس، وأن الديكور الأساسي للفيلم يتم تصويره في إحدى المدارس والذي يدور فيه نصف أحداث العمل.

فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، أماني كمال، ايمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك، إنتاج شركة الفارس لمالكها وائل عامر، إخراج أحمد البدري.