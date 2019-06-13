جددت نيابة الهرم، حبس شابين لمدة 15 يوما، بتهمة الشروع في قتل سائق توك توك وسرقته بالإكراه وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ من عامل لقسم شرطة الهرم، بأنّ شخصين استدرجا نجله سائق توك توك (22 عاما) لسرقته، وأطلقا الرصاص عليه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، وأوضحت التحريات والفحص صحة البلاغ، وأنّ المتهمين استدرجا المجني عليه بحجة توصيلهما إلى قطعة أرض زراعية بمنطقة كفر طهرمس، وهدداه باستخدام سلاح ناري وأبيض "فرد خرطوش - كتر"، واستوليا منه على "التوك توك" ملكه، ولدى محاولة السائق الهرب، أطلق أحدهما عيارا ناريا صوبه فأصابه برش بفخذه الأيمن.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير وضبطت المتهمين، وتبيّن أنّهما سائق توك توك وعاطل لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما السلاحين المستخدمين ("فرد خرطوش وكتر"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن "التوك توك"، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.