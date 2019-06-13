أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بدء اختبارات وظيفة قارئ ومحصل في الفترة من 24 إلى 26 يونيه الجاري، والتي أعلنت عنها الشركة من قبل على موقعها الإلكتروني، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وقال اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان له إنه سيتم عقد الاختبارات بكلية التربية بجامعة الفيوم لجميع المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط وضوابط المسابقة، وعددهم 6564 متقدم للوظيفة، وذلك على مدار 3 أيام، بعد أن تم تقسيمهم على مجموعات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه على كل متقدم الدخول على موقع الشركة الإليكتروني لمعرفة موعد اختباره، وعلى كل متقدم إحضار بطاقة الرقم القومي، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة، وأن يراعى إحضار قلم جاف أزرق.