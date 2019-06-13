كلف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وفدا، برئاسة المهندسة ميرفت حسن، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، والدكتور عصام عزوز، رئيس الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام، وقيادات من قطاع الهندسة الإذاعية لزيارة للزميل رجب الشحات، فني بمركز الإرسال بالمحلة الكبرى، والذي أصيب أثناء قيامه بمهام عمله.

الوفد يزور الشحات، الذي يتلقى العلاج بأحد المسشفيات الخاصة بالمنصورة، للاطمئنان على حالته الصحية وتوفير كافة الرعاية الطبية له وتلقيه العلاج بانتظام، حيث أن الحالة الصحية للزميل في تحسن مستمر.

كما قام الوفد بزيارة أسرة الزميل المتوفى محمد رمضان، والذي توفي في ذات الحادثة، خلال قيامه بعمله بمركز إرسال المحلة، لتقديم واجب العزاء لهم ومتابعة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مستحقاته المالية.