أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس حي أول الزقازيق، بسرعة غلق مزلقان السكة الحديد بمنطقة الكوبري الجديد أمام عبور المواطنين، حفاظاً على أرواحهم.

وكان محافظ الشرقية أثناء جولته بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الكوبرى الجديد وأبو عميرة، لاحظ عبور المواطنين بطريقه عشوائية من مزلقان السكة الحديد بمنطقة الكوبري الجديد، باتجاه ميدان الزراعة وميدان الصاغة، مما يمثل خطر داهم على أرواح المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بنقل الباعة الجائلين المفترشين بجوار مزلقان السكة الحديد بمنطقة الكوبري الجديد للسوق الحضاري لمنطقة القناطر التسعة، والمقام بها محلات تجارية بقيمة إيجارية مخفضة، لممارسة نشاطهم التجاري دون افتراش الطرق العامة، منعاً لحدوث اختناقات مرورية تعوق حركة المواطنين والسيارات.

كما وجه المحافظ رئيس الحي بسرعة فتح شارع الجيش، بدايه من محطة القطار، وصولاً لطريق هرية القديم، تيسيراً على المواطنين لإنهاء مصالحهم، وكمحور مروري أمن للماره والسيارات، وللحد من الإزدحام والاختناق المروري في منطقه وسط المدينة.