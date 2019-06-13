تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية، برئاسة أحمد القرنشاوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة وتعديلاته.

شُكلت لجنة جمركية أمنية مشتركة، من مدير إدار الحركة، ومأمور الحركة، والأمن الجمركي، لفحص مشمول الحاوية رقم GESU1204596 بوليصة رقم LCUDX 3190600285، قادمة من دبي، والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن قطع "جنوط سيارات".

وبفتح الحاوية والمعاينة الفعلية تبين وجود 6 صناديق خشبية كبيرة الحجم بعدد 120 كرتونة بها كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، عبارة عن 220 عبوة شامبوهات سعات متنوعة، و120 عبوة كرياتين، و144عبوة زيت شعر، و713 عبوة كريم كولاجين للبشرة، و1500 عبوة ماسك وجه وقدم، و84 عبوة مزيل عرق سعات وأشكال مختلفة، مخبأة أسفل كراتين جنوط السيارات.

وقرر أحمد القرنشاوى، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي وإخطار الجهات المختصة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والمشرف على المنطقه الشمالية والغربية، وهشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات، بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية، وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركي.