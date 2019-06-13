بدء عزاء الإذاعية فوزية المولد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

بدأ منذ قليل، عزاء الإذاعية القديرة فوزية المولد، والدة الإعلامي خالد حبيب، بقاعة الرزاق والكريم بمسجد الشرطة بمدينة الخمائل بالشيخ زايد، والتي توفيت الأحد الماضي وشيعت جنازتها عصر الثلاثاء من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

والإذاعية الكبيرة فوزية المولد أحد رواد الإذاعة المصرية، وهي أرملة المرحوم المستشار عادل حبيب ووالدة الإعلامي الدكتور خالد حبيب أستاذ التنمية البشرية، والإعلامية بسمة حبيب رئيس الشبكة الثقافية والعلاقات الدولية بماسبيرو، وزوجة خال المقدم محمد داوود، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر.