قضت المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين 2 بالسجن بين 10 و13 عاما، لتورطهما في أعمال عنف وشغب بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبراءة 9، لعدم ثبوت وكفاية الأدلة بحقهم.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة قضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن 10 سنوات حضوريا، في قضية اقتحام وحرق قسم شرطة أبو قرقاص، فيما برأت 9 آخرين في ذات القضية، لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف أن المحكمة ذاتها عاقبت متهما واحدا حضوريا بالسجن 13 عاما في قضية اقتحام مكتب البريد ومبنى المحكمة بمدينة ديرمواس، خلال أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت المحكمة العسكرية قضت عامى 2016 و2017 بالسجن المؤبد، حضوريا وغيابيا، على عدد من المتهمين في أحداث العنف، وتم القبض على بعض الهاربين منهم لتعاد إجراءات محاكمتهم.

وأحالت النيابة العسكرية، المتهمين، إلى المحاكمة عام 2015 بتهم "الانتماء إلى جماعة محظورة تأسست علي خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف والشغب، وتخريب منشآت عامة".