اكتشاف المواهب الشابة فى فن الترنيم مهمة يقدمها بشكل مجانى عبر شركة الإنتاج التى يمتلكها. جورج سعيد، صاحب فكرة «ترانيم.كوم»، يساعد أصحاب المواهب على الظهور والخروج إلى النور، فخلال 6 سنوات اكتشف 500 موهبة: «بيتعرض علينا آلاف من الأصوات، بنحاول ننتقى منها الأصوات الجيدة، هدفنا الأساسى إننا نطلع ترانيم مسيحية جديدة تشوف النور».

"جورج": نساعد الشباب الموهوب بفرص فى كورال الكنائس والأوبرا

ينتقى «جورج» المواهب الجيدة ويدشن مسابقة على صفحته على الفيس بوك لاختيار أحسن صوت، بتصويت جمهور السوشيال ميديا، والفائز يساعده بإنتاج ترانيم مجانية من خلال شركته. ليس هذا فقط، بل يوفر لهم فرص إلقاء الترانيم بكورال الكنائس المختلفة ودار الأوبرا المصرية أيضاً: «مش أى حد ينفع يكون مرنّم، الموهبة بتحتاج تمارين صوت وتدريبات مختلفة بنحاول نعملها كل فترة إعداد».

عدد المشاهدات التى يحققها على مواقع التواصل الاجتماعى هو مصدر الدخل الوحيد الذى يعتمد عليه الفريق لإنتاج ترانيم جديدة بحسب قوله: «كله بفلوس السوشيال ميديا والجهود الذاتية الخاصة بينا، إحنا بنحب تراثنا وعاوزين نوثقه ونجدده».

ويقوم الفريق بتسجيل الترانيم فى أماكن مختلفة: «بعض الترانيم بيتم تسجيلها فى استوديوهات صوت، والبعض الآخر فى أماكن خارجى أهمها كنيسة الأنبا سمعان الخراز بالمقطم». وهناك مسابقة أخرى تطلقها الشركة باسم «رباعيات التراث»، يبدأ إعداد المشاركين فيها من 12 عاماً، وفيها تقوم الشركة بإنتاج 80% مجاناً، والباقى بمساهمة من المشترك نفسه، فى محاولة لإشراك النشء فى الإنتاج». وحتى الآن أنتجت الشركة ترانيم لـ10 مواهب بمعدل موهبتين كل عام: «كل سنة بنساعد موهبتين ولد وبنت».