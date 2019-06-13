دينا الشربيني: لم أتوقع نجاح "زي الشمس".. وتفاجئت برد فعل الجمهور

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها لم تتوقع على الإطلاق نجاح مسلسل "زي الشمس"، والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأشارت إلى أنها لم تُتابع أراء الجمهور عن المسلسل أثناء عرضه، نظرًا لانشغالها بتصوير باقي مشاهد أحد المسلسلات، ولم تكن تُصدق أن المواطنين سعداء بالمسلسل في الشارع.

وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، الذي يُعرض على شبكة "نجوم أف إم"، أنها أصرت خلال تصوير المسلسل على بذل قصارى جهودها من أجل نجاح دورها في المسلسل، والخروج على أجمل صورة، وكانت تؤمن في الوقت ذاته أن النجاح من عند الله، وقالت:" لو ربنا كتب للشخص النجاح هينجح هينجح"، على حد قولها.

وأكدت أنها سعيدة للغاية بمشاركتها في المسلسل، كما أعربت عن فخرها بكل من عمل في المسلسل .