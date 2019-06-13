أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بالضوابط التي حددها المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس لبرامج الخطاب الديني. ووجه جمعة التحية للمجلس بشأن ما أقره في ضوابط التناول الإعلامي للخطاب الديني، من حيث ثقافة مقدمي البرامج الدينية، واحترام التخصص والمتخصصين والجهات المعنية بالشأن الديني من الأزهر الشريف، مشيخة وجامعا وجامعة ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وأضاف أن هذه القرارات تواجه أمرين أساسين: الأول محاولات إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين أنفسهم في هذا المجال بالغ الدقة والحساسية، والآخر تغلق الباب أمام الخروج على منهج الأزهر الوسطي إفراطا أو تفريطا، غلوا أو تقصيرا، بما يغلق الباب أيضا على غير المؤهلين وغير المتخصصين والمزايدين والمتاجرين بالدين من جهة أخرى .