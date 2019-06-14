قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الاعتداء على ناقلات نفط في بحر عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية تطور مقلق وتصعيد خطير، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث إن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.

وأعلنت البحرية الأمريكية، صباح اليوم، أن ناقلتَى نفط أُصيبتا بأضرار بحادث فى بحر عُمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتَى نفط تعرضتا لهجوم في خليج عُمان.

وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: "تلقينا رسالتَى استغاثة منفصلتين من ناقلتين فى خليج عمان".

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز"، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيداً أصاب ناقلة النفط "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

ونقلت "رويترز" عن أحد المسئولين قوله إنه تم انتشال قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدجس" من قارب إنقاذ، مشيراً إلى أن الناقلة لا تزال في منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق. كما أعلن إصابة أحد أفراد طاقم الناقلة بإصابة طفيفة، وأن الهجوم تسبب فى أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

كما نقلت "رويترز" عن المسئول، قوله إن "كوكوكا كاريدجس" كانت فى طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة "ميثانول"، وإن شحنة الميثانول في الناقلة سليمة.