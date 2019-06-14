كشف محمد طنطاوي، مشرف أمن إحدى القرى السياحية في مدينة العين السخنة، كواليس تعرضه للسب من سيدة أثناء أداء عمله، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقال "طنطاوي" لـ"الوطن"، إن القرية التي يعمل بها تمنع دخول الشباب والفتيات أبناء ملاك الشاليهات بمفردهم، وإنه يجب أن يقدم مرافقي ملاك الشاليهات تحقيق الشخصية لفرد الأمن لتسجيلها.

وأوضح أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي ابنة أحد الملاك، وطلبت الدخول ومعها شخص آخر، وطلب منه تحقيق الشخصية لمعرفة صلة القرابة بينهما لكنه رفض، مؤكدا أنه رفض دخول الشاب واستعانت السيدة بمالك آخر من جيرانهم وطلب دخول الشاب باعتباره ضيفا لديه، مؤكدا أنه طالب ببطاقته الشخصية مرة أخرى لكنه رفض، وبالتالي رفض دخوله القرية مجددا.

ونوه أن الفتاة هددته وسبته وقذفته أكثر من مرة، وأن ذلك موجود في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لسيدة تسبّ موظف أمن في مدينة العين السخنة، بعدما منعها من دخول أحد الأماكن برفقة شخص، دون معرفة صلة القرابة والإطلاع على تحقيق الشخصية.

ويظهر في مقطع الفيديو، الموظف وهو يفسّر للسيدة والشخص المرافق لها، سبب رفضه، قائلًا إنَّه يجب إثبات وجود علاقة قرابة بين الطرفين، وإلا سيكون هناك حالة "تسهيل دعارة".

وحسب الفيديو المتداول، يبدو أن جملة "تسهيل الدعارة" لم تعجب السيدة، لتنهال على المواطن بالسباب والشتائم والتهديدات: "عجباني الكلمة اللي بتقولها، عشان لما أحبسك وتبوس رجلي عشان أخرجك، ورحمة جدي ما أنا مخرجاك، ولما تتذلل لي عشان أخرج، مش هتخرج، عشان إنت مش عارف أنا بنت مين"، فيما حاول الموظف مرارًا شرح الإجراء للسيدة دون جدوى.