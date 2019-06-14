"إعلام بورسعيد" يشارك في قوافل التوعية للقضاء على ختان الإناث

شارك مجمع إعلام بورسعيد، مساء أمس، في فعاليات قوافل التوعية بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، التي انطلقت أمس بقافلتين وتستكمل اليوم بقريتي "أم خلف والرضوان"، جنوب بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان "شهر بدور"، بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت ميرفت الخولي، مدير عام إعلام القناة، إن الحملة الوطنية للقضاء على ختان الإناث يشارك فيها العديد من الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، ويحرص الجميع على بذل الجهود المخلصة كل في مجاله للتوعية بخطورته، وأهم الرسائل التي انطلقت فى الحملات التوعوية عن ختان الإناث بقرى جنوب بورسعيد.