بالفيديو| لحظة نزع قارب إيراني لغما من ناقلة النفط اليابانية ببحر عمان

نشر الجيش الأمريكي، اليوم، فيديو يظهر قاربا بجوار سفينة يقول إنه إيرانيًا وينزع لغما من جانب ناقلة النفط اليابانية التي تعرضت للهجوم في بحر عمان.

#فيديو نشره الجيش الأمريكي يُظهر قاربا إيرانيا يزيل لغما لم ينفجر من ناقلة يابانية في خليج عمان#عكاظ #إيرانhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/puComjlCw4 — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ١٤ يونيو ٢٠١٩

ونقلت "سكاي نيوز" عن المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، بيل أوربان، في بيان له: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس".

وأعلن الجيش الأمريكي توجيه مدمرة أمريكية إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

أكد الجيش الأمريكي أنه ليست لديه مصلحة في الخوض بصراع جديد بالشرق الأوسط.

واشار في الوقت ذاته إلى استعداد واشنطن الدفاع عن مصالح أمريكا، بما في ذلك حرية الملاحة.