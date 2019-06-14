انتشال جثة سيدة مجهولة الهوية من بحر يوسف بالفيوم

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم، جثة سيدة مجهولة الهوية كانت طافية على فوق سطح مياه بحر يوسف القادم من بني سويف - العزب، ونقلت إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوجود جثة لسيدة طافية فوق سطح الماء بالمجرى المائي لبحر يوسف القادم من بني سويف - العزب بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة مجهولة الهوية "دون ملابس"، وأنها في حالة تحلل رمي كامل مع ظهور أجزاء من الهيكل العظمي للجمجمة والصدر والأطراف، ولم يتبين وجود إصابات ظاهرية بالجثة، ولم يحدد عمرها نظرا لتحللها، وأخطرت النيابة العامة، والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

وكلفت مديرية الأمن قسم الأدلة الجنائي بالانتقال إلى المكان انتشال الدثة لمعاينتها، ونشرت الأوصاف الجسدية للجثة للتعرف عليها، وتحرر محضر بالواقعة، برقم 3370 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.