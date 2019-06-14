كشف الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، عن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخرًا.

وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 4 آلاف طبيب تقدموا باستقالتهم، لافتًا إلى أن هناك نقصا بسيطا في عدد الأطباء في مصر.

وأكد أن هناك خللا في توزيع الأطباء، وأن التوزيع بين المحافظات يحدث بشكل غير متوازن، مشددًا على أن هناك مشاكل على أرض الواقع يجب حلها.

وأشار عبد الحي إلى أن توزيع التخصصات به خلل شديد، موضحا أن الأزمة تكمن في زيادة عوامل الطرد وهجرة الأطباء، فضلا عن استقالة 4 آلاف طبيب في فترة قصيرة، ليتحولوا إلى "طبيب حر".

وأكد وكيل نقابة الأطباء أن العلاج ليس بزيادة دفعات كليات الطب أو زيادة أعداد المقبولين، فالعلاج الحقيقي هو "علاج أسباب هجرة الأطباء واستقالاتهم"، لافتًا إلى أن ممارسي مهنة الطب يتعرضون لمشاكل كثيرة جدا بخلاف نقص الموارد والمرتبات والحوافز.

وأوضح أن هناك مشاكل خطيرة للأطباء يمكن للدولة أن تحلها، تكمن في "عدم صدور قانون المسئولية الطبية حتى الوقت الحالي، وعدم حماية المستشفيات والمنشآت الصحية حتى الوقت الراهن، وظاهرة التعدي على الأطباء في أثناء عملهم".