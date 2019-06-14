شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع والأهداف في قطاع غزة، وأوقع دمارا في ممتلكات المواطنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة الفلسطينية، بأن طائرات حربية من نوع "إف 16" قصفت موقعا شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بـ3 صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت طائرات حربية من نوع "إف 16" بصاروخين منطقة الميناء غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ودمرته، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على أراض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأوقعت خسائر مادية في المكان.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من غزة سقط على "سديروت" دون وقوع إصابات.

وتجوب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مختلف أجواء القطاع طوال ساعات الليل وحتى صباح اليوم على ارتفاعات منخفضة، فيما الطائرات الحربية تجوب الأجواء بين الفينة والأخرى.