صور| بدء انتخابات رئيس نقابة مهندسي الغربية بمنافسة 7 مرشحين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، منذ قليل، بدء الانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 7 مرشحين، هم: "المهندس عادل عطية، المهندس عبده الشناوي، المهندس علي بسطويسي، المهندس فتوح الورداني، المهندسة إيناس خاطر، المهندس حسام طلعت، المهندس علاء فهمي" .

من جهته، قال المهندس أحمد السيد، إن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مناديب المرشحين داخل اللجان، مشيرا إلى أنها تعقد في مقرين، الأول بمقر النقابة في طنطا، والثاني في نادي المهندسين بالمحلة الكبرى.