صور |7 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب مهندسي الغربية

شهدت لجان التصويت بانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، توافد المئات من الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم لاختيار نقيب المهندسين الجديد وسط إشراف قضائي كامل عقب استقالة الدكتور محمد ضبعون النقيب الأسبق وتفرغه للإشراف على إحدى الكليات الخاصة وذلك على مستوى مقر نقابة المهندسين بمركزي طنطا والمحلة الكبرى.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالغربية، حراسة أمنية مشددة حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة وسيارات الحماية المدنية لتأمين سير فعاليات التصويت والناخبين الوافدين على مقري نقابة المهندسين.

وضمت قائمة أسماء المرشحين 7 من كوادر النقابة وعلى رأسهم المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعضو مجلس إدارة النقابة الحالي، والمهندسة إيناس خاطر عضو مجلس إدارة النقابة والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمي رئيس مركز ومدينة سمنود وقطور السابق، والمهندس عبده الشناوي، والمهندس فتوح الورداني والمهندس علي بسطويسي لاختيار نقيبا للمهندسين.

رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: 6 لجان فرعية مقسمة بمركزي طنطا والمحلة لاختيار نقيب جديد

كما انتشر أنصار ومؤيدي المرشحين السبعة أمام أبواب اللجان لتوزيع بروشرات دعائية للناخبين الوافدين وحثهم على اختيار مرشحهم والتصويت للصالحهم في سباق وماراثون اختيار نقيب المهندسين الجديد.

في المقابل أوضح أحمد السيد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين، أن سير عمليات التصويت يتم من خلال 6 لجان فرعية موزع منها 4 لجان بطنطا ولجنتين بالمحلة تيسيرا على كافة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن من لهم حق التصويت غدا الجمعة ما يقرب من 37 ألف مهندس، وسيجرى إعلان الكشوف النهائية للناخبين من لهم حق التصويت بعد غلق باب السداد، لاختيار نقيبا جديدا للنقابة لتولي المنصب حاليا.