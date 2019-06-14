بعد أشهر من إقامة النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز أوسكار دون مقدم رئيسي، يبدو أن ذلك هو النهج الذي سيتم اتباعه في حفل توزيع جوائز إيمى، وذلك وفقا بما نشره موقع مجلة "Variety".

ويشير المطلعون إلى إن أكاديمية التليفزيون تدرس خيار عدم وجود مضيف لبرنامج الجوائز المرتقب، والذي سيبث على قناة Fox يوم 22 سبتمبر المقبل، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي يتم فيها البث التلفزيوني بدون مضيف، ولكن لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

وكان من المعتاد على مدار السنوات الماضية أن تم الإعلان عن مقدمين الحفل الذين تم اختيارهم قبل حفل "Emmys" بوقت طويل، وفي العام الماضي قدم الحفل كولن جوست ومايكل تشي، وتم الإعلان عن اختيارهم في شهر أبريل.