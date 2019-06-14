تنطلق انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، غدا السبت، بـ10 لجان انتخابية عل مستوى المحافظة، حيث يخوض ماراثون الانتخابات 19 مرشحا من كافة مراكز المحافظة.

وأعلن أحمد عبد الحميد مدير عام الغرفة التجارية في المحافظة، أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة، لاختيار 7 مرشحين منهم يمثلون مجلس إدارة الغرفة.

ويتنافس 19 مرشحا هم "محمود عبد الوهاب مسعود ووليد محمد حسن سليمان" من مركز كفر الشيخ، "محمد صلاح الدين كمال فرج" مركز فوة، "أحمد عبد الفتاح إبراهيم نصر الدين وحاتم السعدي محمود عبد الغفار" من مركز الحامول.

ويتنافس في دسوق "أحمد عبد الواحد عبد الحميد يونس - أحمد محمد أبو المكارم النشار - السيد السيد سيد أحمد بدر - ورفعت فهمي عبد العظيم الصردي - محمود السيد محمود سالم"، وفي بلطيم "أسامة عتمان عبد الحميد عبد الرؤوف - مصطفى حافظ حسن المكاوي".

كما يتنافس "حاتم محمد بسيوني علي" من الرياض، وفي سيدي سالم، "سالم عادل محمود عمران - محمد صلاح حسن دشيشة" و"سعد محمد علي مومية - فؤاد محمد فؤاد عمرو"، من قلين "محمد عبد الوهاب عبد الحميد غالي - محمد السيد محمد الجراحي" من بيلا.

وستجرى الانتخابات بنظام القوائم لاختيار مجلس إدارة الغرفة المستوى الثاني المكون من 14 عضوا، بحيث يُنتخب 7 مرشحين، ويُعيين 7 أعضاء آخرين بمعرفة وزير التجارة والصناعة.

يذكر أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت والانتخاب بعد تسديدهم رسوم الغرفة في غضون عام 2018، يبلغ 26068 صوتًا على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وكانت مكاتب السجلات التجارية بالمحافظات قد تلقت طلبات مرشحو مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لدورة 2019 - 2023 وفقًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، والمعدل بقانون 6 لسنة 2002.