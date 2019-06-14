قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس الوفد العمالي المصري المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، المنعقد حاليا، إن لجنة المعايير بالمؤتمر سوف تناقش اليوم حالة مصر.

وأضاف وهب الله، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه سيلقي كلمة تتضمن آخر المستجدات على الساحة النقابية العمالية، ويستعرض خلال كلمته قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم الجديد والتعديلات المقترحة.

وأوضح، أن الكلمة سوف تستعرض ما اتخذته مصر من إجراءات تتسق مع المعايير والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى الجهود المبذولة من وفد مصر الذي يضم أطراف العمل الثلاثة (حكومة، أصحاب أعمال، عمال) من أجل شرح كافة المتغيرات التي حدثت منذ إصدار القانون الجديد الذي يساهم في تحقيق مبدأ الحريات النقابية الذي تهدف إليه اتفاقيتي 87-48.